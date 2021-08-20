"Арсенал" объявил о трансфере Рэмсдейла

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"Арсенал" объявил о трансфере РэмсдейлаФото: твиттер "Арсенала"

Вратарь "Шеффилда" Аарон Рэмсдейл перешел в "Арсенал".

Как сообщает сайт клуба, 23-летний англичанин подписал с "канонирами" соглашение на длительный срок.

Стоимость трансфера оценивается в 28 миллионов евро.

Напомним, что Рэмсдейл был вызван в сборную Англии на Евро-2020, однако он не провел ни одной игры.

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