Месси c семьёй улетел в Барселону

Фото: инстаграм Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси с семьей был замечен в аэропорту Барселоны.

Как сообщает RMC Sport, аргентинец решил провести выходные в столице Каталонии.

Напомним, что Месси не попал в заявку на игру 3-го тура Лиги 1 против "Бреста".

До перехода в ПСЖ Месси всю свою карьеру выступал за "Барселону".

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