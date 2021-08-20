Месси c семьёй улетел в Барселону

1 Теги псжлионель месси

Месси c семьёй улетел в БарселонуФото: инстаграм Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси с семьей был замечен в аэропорту Барселоны.

Как сообщает RMC Sport, аргентинец решил провести выходные в столице Каталонии.

Напомним, что Месси не попал в заявку на игру 3-го тура Лиги 1 против "Бреста".

До перехода в ПСЖ Месси всю свою карьеру выступал за "Барселону".

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