Моуринью заявил, что "Ювентус" неправильно использует Роналду

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Моуринью заявил, что "Ювентус" неправильно использует РоналдуФото: инстаграм Моуринью

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью оценил игру Криштиану Роналду в "Ювентусе".

"Роналду? "Ювентус" купил ядерное оружие, которое они не умеют использовать", - приводит слова Моуринью Football Tweet.

Напомним, что Роналду играл под руководством Моуринью в "Реале" с 2010 по 2013 год.

Новый сезон Серии А начнется 21 августа.

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