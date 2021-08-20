Моуринью заявил, что "Ювентус" неправильно использует Роналду
Фото: инстаграм Моуринью
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью оценил игру Криштиану Роналду в "Ювентусе".
"Роналду? "Ювентус" купил ядерное оружие, которое они не умеют использовать", - приводит слова Моуринью Football Tweet.
Напомним, что Роналду играл под руководством Моуринью в "Реале" с 2010 по 2013 год.
Новый сезон Серии А начнется 21 августа.
Читайте также: Моуринью прокомментировал дебютную победу во главе "Ромы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Ндомбеле сделал запрос на трансфер из "Тоттенхэма"
-
"Бетис" и "Кадис" сыграли вничью во втором туре Ла Лиги
-
ПСЖ на выезде разобрался с "Брестом"
-
Агент Лемоса отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
-
"РБ Лейпциг" разгромил "Штутгарт" в матче Бундеслиги
-
Куман высказался о будущем Коутиньо
-
Моуринью заявил, что "Ювентус" неправильно использует Роналду
-
1
Месси c семьёй улетел в Барселону
-
"Тоттенхэм" продвинулся в переговорах по трансферу Хвичи
-
Игрок "Ювентуса" Фаджоли выложил новое фото с Роналду и Кьезой
-
"Реал" согласовал условия контракта с Вальверде
-
Бабаян назвал незаменимого футболиста в ЦСКА
-
"Спартак" высказал свою позицию касательно возможной отмены лимита на легионеров
-
"Арсенал" объявил о трансфере Рэмсдейла
-
Появились новые детали трансфера Эдегора в "Арсенал"
-
Потенциальный новичок "Локомотива" прилетел в Москву
-
"Реал" ждет от ПСЖ разрешения на переговоры с Мбаппе
-
1
"Барселона" взяла новый кредит
-
"Челси" нацелился на хавбека "Атлетико"
-
Названа причина отказа "Зенита" от приобретения белорусского вратаря Павлюченко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17