Ндомбеле сделал запрос на трансфер из "Тоттенхэма"

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Ндомбеле сделал запрос на трансфер из "Тоттенхэма"Фото: инстаграм Ндомбеле

Хавбек "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле намерен покинуть клуб.

Как сообщает The Athletic, 24-летний француз обратился к клубу с просьбой о своей продаже.

Ндомбеле выступает за "шпор" с 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне игрок провел 46 игр, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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