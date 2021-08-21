На Пьянича появился новый претендент

Теги фиорентинабарселонамиралем пьянич

На Пьянича появился новый претендент Фото: инстаграм Пьянича

Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич попал в сферу интересов "Фиорентины".

По сведениям La Gazzetta dello Sport, "фиалки" готовы арендовать 31-летнего боснийца до конца сезона. Однако клуб хотел бы, чтобы "Барса" выплачивала игроку значительную часть зарплаты.

Напомним, что Пьянич зарабатывает 8 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Пьянич ведет переговоры о возвращении в "Ювентус".

Читайте также: Источник: все готово для перехода Пьянича в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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