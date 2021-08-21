ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛ

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ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛФото: твиттер ЦСКА

В рамках 5-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над "Ахматом".

Благодаря победе ЦСКА вышел на пятое место. "Ахмат" остается 10-м.

ЦСКА - "Ахмат" 2:0

Голы: Яковлев, 71 - 1:0, Эджуке, 75 - 2:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Дзагоев (Заболотный, 75), Влашич, Ахметов (Яковлев, 56), Мухин (Марадишвили, 46), Чалов (Кучаев, 75), Эджуке.

"Ахмат": Шелия, Уциев (Полярус, 69), Семенов, Пуцко, Нижич, Харин, Тимофеев (Коновалов, 81), Уткин, Бериша (Садулаев, 81), Карапузов, Конате (Архипов, 69).

Удаление: Харин (23).

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