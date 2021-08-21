Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом на финале Евро-2020
Фото: твиттер Sky Sports
Национальная служба здравоохранения Великобритании опубликовала статистику заболеваемости коронавирусом во время Евро-2020.
Всего за время турнира стадион "Уэмбли" принял 8 игр. Сообщается, что на эти матчи 3036 человек пришли зараженными, а еще 6 376 человек заразились во время игр.
Наибольшее число заражений выпало на финал, в котором сборная Англии уступила Италии. На финал пришли 2295 зараженных коронавирусом. 3404 человека заболели вскоре после матча.
Всего на финале Евро-2020 присутствовало 67 тысяч человек.
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