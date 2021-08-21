Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом на финале Евро-2020

Фото: твиттер Sky Sports

Национальная служба здравоохранения Великобритании опубликовала статистику заболеваемости коронавирусом во время Евро-2020.

Всего за время турнира стадион "Уэмбли" принял 8 игр. Сообщается, что на эти матчи 3036 человек пришли зараженными, а еще 6 376 человек заразились во время игр.

Наибольшее число заражений выпало на финал, в котором сборная Англии уступила Италии. На финал пришли 2295 зараженных коронавирусом. 3404 человека заболели вскоре после матча.

Всего на финале Евро-2020 присутствовало 67 тысяч человек.

Читайте также: В АПЛ готовятся к обязательной вакцинации от коронавируса. | http://soccernews.ru