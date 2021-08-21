Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу" и другие результаты 2-го тура Бундеслиги

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Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу" и другие результаты 2-го тура БундеслигиФото: твиттер "Боруссии"

Представляем результаты матчей 2-го тура немецкой Бундеслиги.

"Айнтрахт" - "Аугсбург" 0:0

"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хинтереггер, Ндика, Ленц, Костич, Соу, Хрустич (Хасебе, 80), Хеуге (Камада, 70), Линдстрем (Ахе, 80), Борре.

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Оксфорд, Удуохай, Яго, Фрамбергер (Калиджури, 72), Моравек (Груэсо, 48), Хан (Грегорич, 72), Дорш (Педерсен, 72), Варгас, Нидерлехнер (Йенсен, 17).  


"Гройтер" - "Арминия" 1:1

Голы: Клос, 45 - 0:1, Хргота (пен), 50 - 1:1

"Гройтер": Бурхерт, Майерхефер, Хогма, Бауэр, Иттер, Грин, Зегуин, Сарпей (Кристиансен, 71), Нильсен (Дудзяк, 78), Хргота, Абиама (Левелинг, 86).

"Арминия": Ортега, Брюннер (де Медина, 67), Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен, Кунце, Шопф, Притль, Окугава (Хак, 90), Клос (Крюгер, 75), Ласм (Зерра, 75).

Удаление: Шопф (68).


"Фрайбург" - "Боруссия" Д 2:1

Голы: Грифо, 6 - 1:0, Шаллаи, 53 - 2:0, Кайтель (аг), 59 - 2:1

"Фрайбург": Флеккен, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шаллаи (Шаде, 71), Грифо (Кюблер, 84), Хефлер, Кайтель (Эггештайн, 86), Шмид, Чжон Ву Ен (Хаберер, 71), Хелер (Демирович, 71).

"Боруссия" Д: Кобель, Витцель (Хуммельс, 79), Аканджи, Шульц (Геррейру, 38), Беллингем, Рейна (Брандт, 70), Дауд, Пасслак (Джан, 80), Ройс, Мален (Мукоко, 79), Холанд.


"Герта" - "Вольфсбург" 1:2

Голы: Лукебакио (пен), 60 - 1:0, Баку, 73 - 1:1, Нмеча, 88 - 1:2

"Герта": Шволов, Пекарик, Боята (Торунарига, 84), Штарк, Платтенхардт, Боатенг (Йоветич, 43), Дилросун (Рихтер, 68), Сердар (Зефейк, 85), Аскасибар, Зельке (Тузар, 85), Лукебакио.

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Герхардт, 89), Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Брекало, 70), Шлагер, Филипп (Нмеча, 70), Баку, Вегорст.


"Бохум" - "Майнц" 2:0

Голы: Хольтманн, 21 - 1:0, Польтер, 56 - 2:0

"Бохум": Риманн, Гамбоа (Бокхорн, 60), Ламбропулос, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Стафилидис, 72), Польтер, Цоллер, Пантович (Машович, 71), Хольтманн (Асано, 81).

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль (Штегер, 68), Хак (Сен-Жюст, 46), Ниакате, Аарон Мартин, Баррейро, Небель (Боэтиюс, 46), Тауэр (Кор, 46), Ли Чжэ Сон (Салаи, 62), Буркардт.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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