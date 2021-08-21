Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу" и другие результаты 2-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Боруссии"
Представляем результаты матчей 2-го тура немецкой Бундеслиги.
"Айнтрахт" - "Аугсбург" 0:0
"Айнтрахт": Трапп, Дурм, Хинтереггер, Ндика, Ленц, Костич, Соу, Хрустич (Хасебе, 80), Хеуге (Камада, 70), Линдстрем (Ахе, 80), Борре.
"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Оксфорд, Удуохай, Яго, Фрамбергер (Калиджури, 72), Моравек (Груэсо, 48), Хан (Грегорич, 72), Дорш (Педерсен, 72), Варгас, Нидерлехнер (Йенсен, 17).
"Гройтер" - "Арминия" 1:1
Голы: Клос, 45 - 0:1, Хргота (пен), 50 - 1:1
"Гройтер": Бурхерт, Майерхефер, Хогма, Бауэр, Иттер, Грин, Зегуин, Сарпей (Кристиансен, 71), Нильсен (Дудзяк, 78), Хргота, Абиама (Левелинг, 86).
"Арминия": Ортега, Брюннер (де Медина, 67), Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен, Кунце, Шопф, Притль, Окугава (Хак, 90), Клос (Крюгер, 75), Ласм (Зерра, 75).
Удаление: Шопф (68).
"Фрайбург" - "Боруссия" Д 2:1
Голы: Грифо, 6 - 1:0, Шаллаи, 53 - 2:0, Кайтель (аг), 59 - 2:1
"Фрайбург": Флеккен, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шаллаи (Шаде, 71), Грифо (Кюблер, 84), Хефлер, Кайтель (Эггештайн, 86), Шмид, Чжон Ву Ен (Хаберер, 71), Хелер (Демирович, 71).
"Боруссия" Д: Кобель, Витцель (Хуммельс, 79), Аканджи, Шульц (Геррейру, 38), Беллингем, Рейна (Брандт, 70), Дауд, Пасслак (Джан, 80), Ройс, Мален (Мукоко, 79), Холанд.
"Герта" - "Вольфсбург" 1:2
Голы: Лукебакио (пен), 60 - 1:0, Баку, 73 - 1:1, Нмеча, 88 - 1:2
"Герта": Шволов, Пекарик, Боята (Торунарига, 84), Штарк, Платтенхардт, Боатенг (Йоветич, 43), Дилросун (Рихтер, 68), Сердар (Зефейк, 85), Аскасибар, Зельке (Тузар, 85), Лукебакио.
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Герхардт, 89), Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Брекало, 70), Шлагер, Филипп (Нмеча, 70), Баку, Вегорст.
"Бохум" - "Майнц" 2:0
Голы: Хольтманн, 21 - 1:0, Польтер, 56 - 2:0
"Бохум": Риманн, Гамбоа (Бокхорн, 60), Ламбропулос, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Стафилидис, 72), Польтер, Цоллер, Пантович (Машович, 71), Хольтманн (Асано, 81).
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль (Штегер, 68), Хак (Сен-Жюст, 46), Ниакате, Аарон Мартин, Баррейро, Небель (Боэтиюс, 46), Тауэр (Кор, 46), Ли Чжэ Сон (Салаи, 62), Буркардт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20