"Енисей" требует аннулирования результата матча со "СКА-Хабаровск"

Фото: сайт "Енисея"

Директор "Енисея" Алексей Ивахов высказался о судействе после поражения от "СКА Хабаровск" (3:4) в 7-м туре ФНЛ.

"Беспринципное, непрофессиональное судейство, которое убивает всю стратегию развития российского футбола. Главные действующие лица в футболе - это фанаты, футболисты, тренеры. Из-за таких арбитров болельщики перестают верить в спортивную составляющую этого вида спорта.

Рейтинги российского футбола и без того невысоки, так еще и подобное дилетантское и непрофессиональное судейство тормозит развитие нашей любимой игры. Мы будем бороться, будем писать письма в РФС, ФНЛ и делать все для того, чтобы спортивная составляющая в футболе была на первом месте.

Я уважаю труд футболистов, тренеров и мнение фанатов и здесь все совершенно понятно. Поэтому приложим все усилия, чтобы на эту игру обратили внимание. Цель - добиться апелляции.

Мы будем требовать аннулирования этой игры. Я знаю, что таких прецедентов не было, однако сделаем все, чтобы честность в футболе была на первом месте", - заявил Ивахов.

На матче работала судейская бригада во главе с Яном Бобровским. Арбитр удалил у "Енисея" двух игроков. Команда пропустила 3 гола после 84-й минуты.

Читайте также: РФС наказал двух судей за ошибку в матче "Рубин" - "Ахмат". | http://soccernews.ru