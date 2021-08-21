"Енисей" требует аннулирования результата матча со "СКА-Хабаровск"
Фото: сайт "Енисея"
Директор "Енисея" Алексей Ивахов высказался о судействе после поражения от "СКА Хабаровск" (3:4) в 7-м туре ФНЛ.
"Беспринципное, непрофессиональное судейство, которое убивает всю стратегию развития российского футбола. Главные действующие лица в футболе - это фанаты, футболисты, тренеры. Из-за таких арбитров болельщики перестают верить в спортивную составляющую этого вида спорта.
Рейтинги российского футбола и без того невысоки, так еще и подобное дилетантское и непрофессиональное судейство тормозит развитие нашей любимой игры. Мы будем бороться, будем писать письма в РФС, ФНЛ и делать все для того, чтобы спортивная составляющая в футболе была на первом месте.
Я уважаю труд футболистов, тренеров и мнение фанатов и здесь все совершенно понятно. Поэтому приложим все усилия, чтобы на эту игру обратили внимание. Цель - добиться апелляции.
Мы будем требовать аннулирования этой игры. Я знаю, что таких прецедентов не было, однако сделаем все, чтобы честность в футболе была на первом месте", - заявил Ивахов.
На матче работала судейская бригада во главе с Яном Бобровским. Арбитр удалил у "Енисея" двух игроков. Команда пропустила 3 гола после 84-й минуты.
Читайте также: РФС наказал двух судей за ошибку в матче "Рубин" - "Ахмат". | http://soccernews.ru
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