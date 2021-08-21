Витория прокомментировал результат матча с "Арсеналом"

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Наставник "Спартака" Руй Витория высказался об игре против тульского "Арсенала" (1:1).

"Сначала у нас в команде был период, когда практически всё удавалось воплотить в жизнь. Сегодня что-то не получилось. Такое бывает, ведь не все матчи одинаково хорошо проходят.

В игре с "Арсеналом" нам необходимо было действовать более эффективно: знали, что нужно действовать агрессивнее, строже, владеть преимуществом. С другой стороны, соперник бился все 90 минут. Изначально все знали, что матч будет непростым", - приводит слова Витории "Чемпионат".

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