"Валенсия" сыграла вничью с "Гранадой", "Эспаньол" поделил очки с "Вильярреалом"

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"Валенсия" сыграла вничью с "Гранадой", "Эспаньол" поделил очки с "Вильярреалом"Фото: твиттер "Валенсии"

Представляем результаты матчей 2-го тура испанской Ла Лиги.

"Алавес" - "Мальорка" 0:1

Гол: Фер Ниньо, 80 - 0:1

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина (Мартин, 84), Мендес (Гвидетти, 62), Пере Понс (Пельистри, 84), Ману Гарсия (Лум, 76), Хоселу (Хави Лопес, 76), Риоха.

"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес, Руис де Галаррета (Батталья, 64), Баба (Севилья, 70), Кубо (Лаго Джуниор, 88), Пратс (Фер Ниньо, 64), Жорди Мбоула (Ндиайе, 70).

Удаление: Дуарте (66).


"Гранада" - "Валенсия" 1:1

Голы: Суарес, 16 - 1:0, Солер (пен), 88 - 1:1

"Гранада": Эскандель, Фулькье, Херман Санчес, Дуарте, Абрам (Пуэртас, 46), Нева, Гоналон, Монторо, Мончу (Милья, 46), Бакка (Молина, 67), Суарес (Мачис, 72).

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете, Гайя, Солер (Джейсон, 90), Черышев (Диакаби, 90), Васс, Рачич, Гедеш (Вальехо, 79), Макси Гомес.  


"Эспаньол" - "Вильярреал" 0:0

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса (Дидак Вила, 46), Давид Лопес (Баре, 75), Дардер (Морланес, 85), Эмбарба, де Томас, Димата (У Лэй, 67), Пуадо (Меламед, 67).

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Манди, Альберто Морено (Раба, 74), Мойсес Гомес (Данджума, 86), Педраса (Эступиньян, 61), Капу (Пенья, 87), Тригерос (Коклен, 61), Жерар Морено, Диа.

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7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
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