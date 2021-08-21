"Валенсия" сыграла вничью с "Гранадой", "Эспаньол" поделил очки с "Вильярреалом"
Фото: твиттер "Валенсии"
Представляем результаты матчей 2-го тура испанской Ла Лиги.
"Алавес" - "Мальорка" 0:1
Гол: Фер Ниньо, 80 - 0:1
"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина (Мартин, 84), Мендес (Гвидетти, 62), Пере Понс (Пельистри, 84), Ману Гарсия (Лум, 76), Хоселу (Хави Лопес, 76), Риоха.
"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес, Руис де Галаррета (Батталья, 64), Баба (Севилья, 70), Кубо (Лаго Джуниор, 88), Пратс (Фер Ниньо, 64), Жорди Мбоула (Ндиайе, 70).
Удаление: Дуарте (66).
"Гранада" - "Валенсия" 1:1
Голы: Суарес, 16 - 1:0, Солер (пен), 88 - 1:1
"Гранада": Эскандель, Фулькье, Херман Санчес, Дуарте, Абрам (Пуэртас, 46), Нева, Гоналон, Монторо, Мончу (Милья, 46), Бакка (Молина, 67), Суарес (Мачис, 72).
"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете, Гайя, Солер (Джейсон, 90), Черышев (Диакаби, 90), Васс, Рачич, Гедеш (Вальехо, 79), Макси Гомес.
"Эспаньол" - "Вильярреал" 0:0
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса (Дидак Вила, 46), Давид Лопес (Баре, 75), Дардер (Морланес, 85), Эмбарба, де Томас, Димата (У Лэй, 67), Пуадо (Меламед, 67).
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Манди, Альберто Морено (Раба, 74), Мойсес Гомес (Данджума, 86), Педраса (Эступиньян, 61), Капу (Пенья, 87), Тригерос (Коклен, 61), Жерар Морено, Диа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14