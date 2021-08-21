Семак прокомментировал ничью с "Уфой"

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Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру против "Уфы" (1:1).

"Я считаю, что доминирование по количеству моментов было большим. За исключением потери мяча и концовки, когда игра стала нервная, практически ничего не было у наших ворот. Ну что... Нужно забивать для того, чтобы побеждать, забивать не один - одного не хватило, к сожалению. Сегодня так случилось, что забили и привезли второй себе сами, поэтому и не выиграли.

Дзюба сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет. Азмун сегодня выглядел не так активно, как мы привыкли его видеть", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

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