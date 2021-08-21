"Лилль" упустил победу над "Сент-Этьеном"
Фото: твиттер "Лилля"
В рамках 3-го тура французской Лиги 1 "Лилль" сыграл вничью с "Сент-Этьеном".
"Лилль" с двумя очками идет на 13-м месте. "Сент-Этьен" - девятый.
"Сент-Этьен" - "Лилль" 1:1
Голы: Йылмаз, 38 - 0:1, Соу, 85 - 1:1
"Сент-Этьен": Грин, Масон, Мукуди, Соу, Колодзейчак, Неу Нупа (Гурна-Дуат, 80), Юссуф (Норден, 58), Камара, Амума (Аушиш, 69), Хазри (Крассо, 81), Буанга (Сабан, 69).
"Лилль": Грбич, Тиагу Джало, Фонте, Ботман, Рейнилду, Андре, Шека, Веа (Языджи, 81), Йылмаз, Дэвид (Гомес, 81), Бамба (Иконе, 75).
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|Нант
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|28
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