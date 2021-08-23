Официально: Бека Бека - игрок "Локомотива"
Фото: инстаграм "Локомотива"
Хавбек "Кана" Алексис Бека Бека стал игроком "Локомотива".
Как сообщает официальный сайт клуба, 20-летний француз подписал контракт до 2026 года. Он будет выступать под 8-м номером.
Ранее сообщалось, что трансфер игрока обойдется "Локомотиву" в 6 миллионов евро плюс один миллион возможных бонусов.
В прошлом сезоне Бека Бека провел 27 матчей и забил один гол.
Читайте также: Защитник "Локомотива" хочет покинуть клуб через 2,5 месяца после перехода. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лапорта высказался о ценностях "Барселоны" и женщине-президенте
-
Объявлен окончательный состав сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира (фото)
-
Французская лига сделала заявление по матчу "Ницца" - "Марсель"
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по Криштиану Роналду
-
Опубликована символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
Лента новостей
-
1
Сборная Новой Зеландии может отказаться от своего прозвища из-за расистских коннотаций
-
ПСЖ ждет от "Реала" предложения по Мбаппе
-
Хабиб высказался о будущем Роналду
-
Официально: Бека Бека - игрок "Локомотива"
-
"Челси" договорился о контракте с Кунде
-
"Тоттенхэм" достиг соглашение по трансферу Папе Сарра
-
"Фиорентина" хочет подписать футболиста "Арсенала"
-
"Реал" интересуется Ляпортом из "Манчестер Сити"
-
"Атлетико" все еще заинтересован в подписании Гризманна
-
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за Бека-Бека
-
Оливер Кан высказался о Йозуа Киммихе
-
1
Лапорта высказался о ценностях "Барселоны" и женщине-президенте
-
"Севилья" может вернуть Сарабию
-
"Челси" продолжает работать над трансфером Кунде
-
"Брайтон" близок к подписанию Марка Кукурельи из "Хетафе"
-
"Бетис" подпишет нападающего "Реал Соьедада"
-
Йович останется в "Реале"
-
"Наполи" интересуется Пьяничем
-
Стали известны сроки восстановления Модрича
-
Объявлен окончательный состав сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира (фото)