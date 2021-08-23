Официально: Бека Бека - игрок "Локомотива"

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Официально: Бека Бека - игрок "Локомотива"Фото: инстаграм "Локомотива"

Хавбек "Кана" Алексис Бека Бека стал игроком "Локомотива".

Как сообщает официальный сайт клуба, 20-летний француз подписал контракт до 2026 года. Он будет выступать под 8-м номером.

Ранее сообщалось, что трансфер игрока обойдется "Локомотиву" в 6 миллионов евро плюс один миллион возможных бонусов.

В прошлом сезоне Бека Бека провел 27 матчей и забил один гол.

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