Официально: "Лион" купил Шакири у "Ливерпуля"
Фото: сайт "Лиона"
"Лион" объявил о трансфере вингера "Ливерпуля" Джердана Шакири.
Как сообщает сайт клуба, 29-летний швейцарец заключил контракт на три года.
Французский клуб заплатил за игрока 6 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.
Шакири выступал за "Ливерпуль" с 2018 года. За это время он провел 63 матча, забил 8 голов и отдал 10 ассистов.
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|Лилль
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|28
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|Реймс
|28
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|Монпелье
|28
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|9
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|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13