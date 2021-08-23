Официально: "Лион" купил Шакири у "Ливерпуля"

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Официально: "Лион" купил Шакири у "Ливерпуля"Фото: сайт "Лиона"

"Лион" объявил о трансфере вингера "Ливерпуля" Джердана Шакири.

Как сообщает сайт клуба, 29-летний швейцарец заключил контракт на три года.

Французский клуб заплатил за игрока 6 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Шакири выступал за "Ливерпуль" с 2018 года. За это время он провел 63 матча, забил 8 голов и отдал 10 ассистов.

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