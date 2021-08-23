"Севилья" добыла минимальную победу над "Хетафе"

Теги севильяхетафе

"Севилья" добыла минимальную победу над "Хетафе"Фото: твиттер "Севильи"

В рамках 2-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" переиграла "Хетафе".

"Хетафе" - "Севилья" 0:1

Гол: Ламела, 90 - 0:1

"Хетафе": Сория, Суарес (Тимор, 87), Митрович, Джене, Оливера, Витоло (Янкто, 46), Аленья (Масиас, 87), Максимович, Арамбарри, Сандро Рамирес (Иглесиас, 74), Унал (Мата, 58).

"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Рекик, 74), Фернандо, Гомес (Ракитич, 46), Сусо (Ламела, 46), Жордан (Идрисси, 67), Оскар Родригес (Рафа Мир, 67), Эн-Несири.

Читайте также: "Реал" в сумасшедшем матче не смог победить "Леванте". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" стартовал в новом сезоне Серии А с победы над "Сампдорией"

"Милан" стартовал в новом сезоне Серии А с победы над "Сампдорией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов