Мамаев хочет заключить мировое соглашение с бвышей женой Аланой
Хавбек "Ростова" Павел Мамаев хочет заключить мировое соглашение с бывшей женой Аланой.
"Все мое внимание зациклено на мировом соглашении с бывшей женой. Я не отказываюсь от алиментов, я хочу все оставить этому человеку. Квартиру за полмиллиона долларов, "Бентли" за 20 миллионов рублей. Вот абсолютно все что есть. Только пусть она меня не трогает и мою новую жизнь. Это самое важное", - заявил Мамаев.
Мамаев узаконил отношения с Аланой в 2013 году. У пары есть общая дочь Алиса.
Читайте также: Мамаев высказался о слухах, что он злоупотребляет алкоголем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Гвардиола поделился планами на будущее
-
"Реал" обещал "Барселоне" не подписывать Мориба
-
Мамаев хочет заключить мировое соглашение с бвышей женой Аланой
-
"Фиорентина" арендовала хавбека "Арсенала" Торрейру
-
Перес рассказал об ответе ПСЖ на запрос по трансферу Мбаппе
-
"Манчестер Сити" еще раздумывает над трансфером Роналду
-
Слуцкий высказался о возможной отмене лимита на легионеров
-
Стало известно, сколько зрителей пустят на матч "Зенит" - ЦСКА
-
Президент "Севильи" сказал, что отклонил предложение "Челси" по Кунде
-
Фердинанд высказался о ситуации в "Арсенале"
-
Моуринью рассказал о возможных трансферах "Ромы"
-
Мостовой высказался о зарплатах российских футболистов в РПЛ
-
"Реал Мадрид" может удовлетворить требования ПСЖ по Мбаппе
-
"Барселона" согласовала с Бускетсом снижение зарплаты
-
Компания Пике будет показывать чемпионат Франции в Испании
-
"Ювентус" может подписать экс-игрока "Зенита"
-
"Реал" готов увеличить свое предложение по Мбаппе
-
Джикия высказался о давлении на игроком "Спартака"
-
"Милан" подписал нападающего "Монако"
-
Стали известны новые детали в переговорах между "Реалом" и ПСЖ по Мбаппе