Мамаев хочет заключить мировое соглашение с бвышей женой Аланой

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Мамаев хочет заключить мировое соглашение с бвышей женой Аланой Фото инстаграм Павла Мамаева

Хавбек "Ростова" Павел Мамаев хочет заключить мировое соглашение с бывшей женой Аланой.

"Все мое внимание зациклено на мировом соглашении с бывшей женой. Я не отказываюсь от алиментов, я хочу все оставить этому человеку. Квартиру за полмиллиона долларов, "Бентли" за 20 миллионов рублей. Вот абсолютно все что есть. Только пусть она меня не трогает и мою новую жизнь. Это самое важное", - заявил Мамаев.

Мамаев узаконил отношения с Аланой в 2013 году. У пары есть общая дочь Алиса.

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