Определились все участники Лиги Чемпионов

Определились все 32 клуба, которые примут участие в групповой стадии Лиги Чемпионов.

"Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" (все - Англия); "Вильярреал", "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севилья" (все - Испания); "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" (все - Германия); "Интер", "Ювентус", "Аталанта", "Милан" (все - Италия); "Лилль", ПСЖ (оба - Франция); "Спортинг" Лиссабон, "Порту", "Бенфика" (все - Португалия); "Аякс" (Нидерланды); "Шахтер", "Динамо" Киев (оба - Украина); "Зальцбург" (Австрия); "Зенит" (Россия); "Бешикташ" (Турция); "Брюгге" (Бельгия); "Янг Бойз" (Швейцария); "Мальме" (Швеция); "Шериф" (Молдова).

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