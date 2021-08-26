Определились все участники Лиги Чемпионов
Определились все 32 клуба, которые примут участие в групповой стадии Лиги Чемпионов.
"Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" (все - Англия); "Вильярреал", "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севилья" (все - Испания); "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" (все - Германия); "Интер", "Ювентус", "Аталанта", "Милан" (все - Италия); "Лилль", ПСЖ (оба - Франция); "Спортинг" Лиссабон, "Порту", "Бенфика" (все - Португалия); "Аякс" (Нидерланды); "Шахтер", "Динамо" Киев (оба - Украина); "Зальцбург" (Австрия); "Зенит" (Россия); "Бешикташ" (Турция); "Брюгге" (Бельгия); "Янг Бойз" (Швейцария); "Мальме" (Швеция); "Шериф" (Молдова).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4