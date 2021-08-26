В Англии состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка лиги

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В Англии состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка лиги

Стали известны пары 3-го раунда Кубка английской лиги.

"Манчестер Сити" - "Уиком"

"Челси" - "Астон Вилла"

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм"

"Норвич" - "Ливерпуль"

"Арсенал" - "Уимблдон"

"Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм"

"Куинз Парк Рейнджерс" - "Эвертон"

"Престон" - "Челтнем"

"Фулхэм" - "Лидс"

"Брентфорд" - "Олдхэм"

"Уотфорд" - "Сток Сити"

"Уиган" - "Сандерленд"

"Бернли" - "Рочдейл"

"Шеффилд Юнайтед" - "Саутгемптон"

"Миллуолл" - "Лестер"

"Брайтон" - "Суонси"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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