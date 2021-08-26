"Манчестер Сити" сделал предложение Роналду

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"Манчестер Сити" сделал предложение Роналду Фото: инстаграм Криштиану Роналду

"Манчестер Сити" изучает возможность подписания нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Как сообщает журналист Николо Скира, "горожане" предлагают 36-летнему португальцу контракт на два года с зарплатой 15 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что агент футболиста Жорже Мендеш прибыл в Турин и для обсуждения будущего своего клиента с руководством "Ювентуса".

Напомним, что контракт Роналду с "Ювентусом" истекает следующим летом.

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