"Манчестер Сити" сделал предложение Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

"Манчестер Сити" изучает возможность подписания нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Как сообщает журналист Николо Скира, "горожане" предлагают 36-летнему португальцу контракт на два года с зарплатой 15 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что агент футболиста Жорже Мендеш прибыл в Турин и для обсуждения будущего своего клиента с руководством "Ювентуса".

Напомним, что контракт Роналду с "Ювентусом" истекает следующим летом.

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