Жоржиньо - лучший игрок прошлого сезона по версии УЕФА

Фото: твиттер УЕФА

Хавбек "Челси" и сборной Италии Жоржиньо признан лучшим игроком сезона 2020/21.

В голосовании футболист опередил хавбека "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне и своего одноклубника Нголо Канте.

В прошлом сезоне на счету Жоржиньо 8 голов и две результативные передачи в 43 матчах.

Напомним, что по итогам сезона Жоржиньо выиграл Лигу Чемпионов и стал чемпионом Европы.

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