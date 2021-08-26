Названы лучший вратарь, защитник, хавбек и нападающий прошлой Лиги Чемпионов

УЕФА определил лучшего вратаря, защитника, хавбека и форварда прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов.

Лучшим голкипером стал Эдуар Менди из "Челси". Он провел 12 игр, из которых в 9 отстоял на ноль. В голосовании он опередил Тибо Куртуа ("Реал") и Эдерсона ("Манчестер Сити").

Лучшим защитником признан Рубен Диаш из "Манчестер Сити". За награду также боролись Сесар Аспиликуэта и Антонио Рюдигер (оба - "Челси").

Приз лучшему хавбеку достался Нголо Канте из "Челси". На его счету один ассист в 13 играх. Он опередил Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Жоржиньо ("Челси").

Лучшим форвардом признан Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии". Он забил 10 голов в 8 играх. В голосовании он обошел Роберта Левандовски ("Бавария") и Килиана Мбаппе ("Челси").

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