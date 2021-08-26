Президент ПСЖ исключил трансфер Роналду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду
Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о возможном подписании нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Трансфер Роналду даже не обсуждается", - приводит слова президента клуба beIN Sports.
Ранее появилась информация, что агент игрока Жорже Мендеш посещал Париж.
Таким образом, главным претендентом на Роналду является "Манчестер Сити".
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