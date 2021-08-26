Роналду сомневался в переходе в "Манчестер Сити" из-за выступлений за "МЮ"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

По сведениям журналиста Гонсалу Лопеша, сначала португалец сомневался в трансфере в "Сити" из-за того, что с 2003 по 2009 год выступал за "Манчестер Юнайтед".

Однако агент футболиста Жорже Мендеш смог переубедить Роналду. На данный момент агент и "Манчестер Сити" обсуждают условия сделки.

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