"Рома" и "Тоттенхэм" прошли в Лигу конференций

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"Рома" и "Тоттенхэм" прошли в Лигу конференцийФото: твиттер "Тоттенхэма"

В ответных играх раунда плей-офф Лиги конференций "Рома" победила "Трабзонспор", а "Тоттенхэм" разгромил "Пасуш де Феррейра".

Таким образом, "Рома" и "Тоттенхэм" вышли в групповой этап турнира.

"Рома" Италия - "Трабзонспор" Турция 3:0, первый матч - 2:1

Голы: Кристанте, 20 - 1:0, Дзаньоло, 65 - 2:0, Эль-Шаарави, 84 - 3:0

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Винья, Рожер, Мхитарян (Карлес Перес, 72), Верету (Вильяр, 79), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 79), Абрахам (Шомуродов, 65).

"Трабзонспор": Витор Уго, Бруно Перес (Асан, 72), Иэ, Чакыр, Гамшик, Троннсен (Кейбаши, 72), Сиопис (Сари, 67), Жервиньо (Омюр, 46), Бакасетас, Нвакаэме, Корнелиус (Джанини, 19).    


"Тоттенхэм" Англия - "Пасуш де Феррейра" Португалия 3:0, первый матч - 0:1

Голы: Кейн, 9 - 1:0, Кейн, 34 - 2:0, Антунеш (аг), 70 - 3:0

"Тоттенхэм": Доэрти, Дэвис, Голлини, Ромеро, Лукас Моура (Алли, 84), Дайер, Уинкс, Ло Чельсо, Сессеньон (Хейбьерг, 63), Кейн (Сон Хын Мин, 72), Хиль (Бергвейн, 73).

"Пасуш де Феррейра": Антунеш (Фернанду Фонсека, 76), Байшинью, Флавио, Андре Феррейра, Жорже Силва, Маракас, Руй Пиреш, Эуштакиу (Нуну Сантуш, 77), Дельгадо (Элдер Феррейра, 69), Денилсон (Танке, 70), Лукас Силва (Уилтон, 77).

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