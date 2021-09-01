Карпин объяснил попадание Гильерме в стартовый состав сборной России на матч с Хорватией

Фото инстаграм Маринато Гильерме

Наставник сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Маринато Гильерме попал в стартовый состав на игру против Хорватии.

"Предстартовое волнение и мандраж присутствуют. Это нормальное состояние перед матчем.

Гилерме будет в воротах. Зачем мне объяснения, почему? Кафанов выбрал его. Почему именно Гилерме? Это нужно спрашивать у Виталия Витальевича. Я не спрашивал, так как мне не очень интересно.

Мотивационная речь не готова. Я считаю, что ничего не нужно. По сравнению со вчерашним днем ничего нового не произошло. Что успели с утра? Поотрабатывали некоторые стандартные положения", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

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