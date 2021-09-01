Стали известны детали перехода Гризманна в "Атлетико"
Фото: твиттер "Атлетико"
"Атлетико" арендовал нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна.
Как сообщает Marca, в договоре прописан обязательный выкуп футболиста, однако только если он проведет необходимое количество игр.
Отмечается, что у "Атлетико" будет возможность выкупить француза в любой момент в течение срока аренды. Напомним, что клуб арендовал игрока на один сезон с возможностью продления еще на один.
Ранее сообщалось, что аренда обошлась "Атлетико" в 10 миллионов евро, а сумма выкупа составляет 40 миллионов.
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