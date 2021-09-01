Сборная Франции нашла замену травмированному Канте

Фото: инстаграм Рабьо

Хавбек Нголо Канте не поможет сборной Франции в ближайших матчах.

Как сообщает Федерация футбола Франции, футболист не попал в заявку из-за рецидива травмы лодыжки. Вместо него был вызван Адриан Рабьо.

Напомним, что в сентябре сборной Франции предстоит сыграть против Боснии и Герцеговины, Украины и Финляндии.

Читайте также: Названы лучший вратарь, защитник, хавбек и нападающий прошлой Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru