Сборная Франции нашла замену травмированному Канте
Фото: инстаграм Рабьо
Хавбек Нголо Канте не поможет сборной Франции в ближайших матчах.
Как сообщает Федерация футбола Франции, футболист не попал в заявку из-за рецидива травмы лодыжки. Вместо него был вызван Адриан Рабьо.
Напомним, что в сентябре сборной Франции предстоит сыграть против Боснии и Герцеговины, Украины и Финляндии.
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