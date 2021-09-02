"Локомотив" объявил о трансфере Марадишвили
Фото: сайт "Локомотива"
Хавбек ЦСКА Константин Марадишвили стал игроком "Локомотива".
Как сообщает официальный сайт клуба, 21-летний игрок подписал контракт до 2026 года.
Стоимость трансфера оценивается в 5-7 миллионов евро.
Марадишвили является воспитанником ЦСКА. В структуре клуба он находился с 7 лет. В составе ЦСКА он провел 49 игр, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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