"Локомотив" объявил о трансфере Марадишвили

Фото: сайт "Локомотива"

Хавбек ЦСКА Константин Марадишвили стал игроком "Локомотива".

Как сообщает официальный сайт клуба, 21-летний игрок подписал контракт до 2026 года.

Стоимость трансфера оценивается в 5-7 миллионов евро.

Марадишвили является воспитанником ЦСКА. В структуре клуба он находился с 7 лет. В составе ЦСКА он провел 49 игр, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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