Роналду выбрал себе номер в "Манчестер Юнайтед"
Фото: сайт "МЮ"
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду определился со своим игровым номером.
Как сообщает сайт клуба, Роналду будет выступать за "МЮ" под 7-м номером. Ранее он принадлежал Эдинсону Кавани.
Напомним, что Роналду играл за "МЮ" под 7-м номером с 2003 по 2009 год. Большую часть карьеры в "Реале" и сборной Португалии игрок также провел с "семеркой".
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|Команда
|М
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|1
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|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18