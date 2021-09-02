Роналду выбрал себе номер в "Манчестер Юнайтед"

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Роналду выбрал себе номер в "Манчестер Юнайтед"Фото: сайт "МЮ"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду определился со своим игровым номером.

Как сообщает сайт клуба, Роналду будет выступать за "МЮ" под 7-м номером. Ранее он принадлежал Эдинсону Кавани.

Напомним, что Роналду играл за "МЮ" под 7-м номером с 2003 по 2009 год. Большую часть карьеры в "Реале" и сборной Португалии игрок также провел с "семеркой".

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