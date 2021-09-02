"Зенит" назвал заявку на Лигу Чемпионов
Фото: сайт "Зенита"
"Зенит" назвал заявку на групповую стадию Лиги Чемпионов.
Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк.
Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин.
Нападающие: Сердар Азмун, Артём Дзюба.
Список "B": Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.
Напомним, что соперниками "Зенита" по группе стали "Челси", "Ювентус" и "Мальме".
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