Okko готов транслировать часть матчей РПЛ на Первом канале

Теги рпл

Okko готов транслировать часть матчей РПЛ на Первом канале

Журналист Василий Конов высказался о возможном перераспределении телеправ на показ матчей РПЛ.

"Так Okko и не может сделать никакого предложения в данный момент, поэтому в РПЛ его и не получали. Так как у "Матча" опция преимущественного права, то в данный момент нет никакого тендера. Нет тендера - нет предложения. То, что в Okko готовы к конкуренции - 100%.

Важный момент: Okko готов выступить в связке с Первым каналом (договоренности есть) и обеспечить РПЛ необходимое количество игр в федеральном эфире.

Дальше вопрос в решении лиги: если сработает преимущественное право, то контракт с "Матчем" будет продлен без тендера (на мой взгляд, шансы высоки), и на этом история завершится без интриги. Если будет тендер, то, уверен, нас ждут еще сюрпризы", - написал Конов в телеграме.

Читайте также: Оkko не пытался купить права на показ РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" назвал заявку на Лигу Чемпионов

"Зенит" назвал заявку на Лигу Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов