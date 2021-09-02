Okko готов транслировать часть матчей РПЛ на Первом канале
Журналист Василий Конов высказался о возможном перераспределении телеправ на показ матчей РПЛ.
"Так Okko и не может сделать никакого предложения в данный момент, поэтому в РПЛ его и не получали. Так как у "Матча" опция преимущественного права, то в данный момент нет никакого тендера. Нет тендера - нет предложения. То, что в Okko готовы к конкуренции - 100%.
Важный момент: Okko готов выступить в связке с Первым каналом (договоренности есть) и обеспечить РПЛ необходимое количество игр в федеральном эфире.
Дальше вопрос в решении лиги: если сработает преимущественное право, то контракт с "Матчем" будет продлен без тендера (на мой взгляд, шансы высоки), и на этом история завершится без интриги. Если будет тендер, то, уверен, нас ждут еще сюрпризы", - написал Конов в телеграме.
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