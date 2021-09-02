В УЕФА высказались о соблюдении ПСЖ правил финансового фэйр-плей

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек высказался о том, как ПСЖ соблюдает правила финансового фейр-плей.

"Как ПСЖ соблюдает ФФП, оплачивая контракты Месси, Рамоса, Доннаруммы, Неймара и Мбаппе, отклоняя при этом предложение в 200 миллионов евро? Не знаю", - приводит слова Бонека Futbol Arena.

Напомним, что Месси, Рамоса и Доннарумму ПСЖ подписал этим летом в качестве свободных агентов.

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