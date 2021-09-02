"Ювентус" намерен побороться за Погба следующим летом
Фото: инстаграм Погба
"Ювентус" сохраняет интерес к хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.
По сведениям Tuttosport, "старая синьора" планирует побороться за 28-летнего француза летом 2022 года, однако понимает, что подписать игрока будет трудно.
Напомним, что контракт Погба с "МЮ" истекает следующим летом и его можно будет подписать свободным агентом.
Ранее интерес к футболисту также проявляли ПСЖ и "Реал".
Читайте также: Погба сделал выбор между "Реалом", "Ювентусом" и ПСЖ. | http://soccernews.ru
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|2
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|26
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|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17