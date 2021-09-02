"Ювентус" намерен побороться за Погба следующим летом

Фото: инстаграм Погба

"Ювентус" сохраняет интерес к хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

По сведениям Tuttosport, "старая синьора" планирует побороться за 28-летнего француза летом 2022 года, однако понимает, что подписать игрока будет трудно.

Напомним, что контракт Погба с "МЮ" истекает следующим летом и его можно будет подписать свободным агентом.

Ранее интерес к футболисту также проявляли ПСЖ и "Реал".

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