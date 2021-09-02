Чемион Европы Италия не смогла обыграть Болгарию
Фото: твиттер сборной Италии
В 4-м туре квалификации ЧМ-2022 сборная Италии сыграла вничью с Болгарией.
Италия - Болгария 1:1
Голы: Кьеза, 16 - 1:0, Илиев, 39 - 1:1
Италия: Доннарумма, Ачерби, Флоренци (Толои, 64), Бонуччи, Эмерсон (Пеллегрини, 90), Жоржиньо, Верратти, Инсинье (Берарди, 74), Барелла (Кристанте, 63), Кьеза, Иммобиле (Распадори, 75).
Болгария: Георгиев, Христов, Недялков, Антов, Христов, Янков (Чочев, 57), Витанов (Малинов, 75), Йомов (Делев, 46), Костадинов, Десподов (Кирилов, 75), Илиев (Крастев, 70).
Литва - Северная Ирландия 1:4
Голы: Бэллард, 20 - 0:1, Уошингтон (пен), 52 - 0:2, Баравикас, 54 - 1:2, Лэйвери, 67 - 1:3, Макнейр (пен), 82 - 1:4
Литва: Шеткус, Баравикас, Šatkus, Славицкас (Бараускас, 74), Мегелайтис, Уткус, Ласицкас, Вербицкас (Узела, 80), Черных (Янкаускас, 80), Дубицкас (Казлаускас, 74), Новиковас.
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Смит (Флэнаган, 89), Кэткарт, Макнейр, Томпсон (Маккалмонт, 83), Дэвис, Маккэнн, Бэллард, Лэйвери (Лаферти, 83), Уошингтон (Джонс, 83).
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Турнирные таблицы
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|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1