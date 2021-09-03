Роналду поблагодарил Кавани за 7-й номер

Фото: твиттер "МЮ"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отреагировал на то, что Эдинсон Кавани уступил ему 7-й номер в команде.

"Я не был уверен, что получится снова получить этот номер в "Манчестер Юнайтед", так что хотел бы сказать Эди большое спасибо за этот невероятный жест", - приводит слова Роналду сайт клуба.

Напомним, что Роналду с 2003 по 2009 год играл за "МЮ" под 7-м номером.

Кавани взял себе 21-й номер, под которым он выступает в сборной Уругвая.

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