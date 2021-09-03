Бабаев рассказал подробности перехода Влашича в "Вест Хэм"

Фото: инстаграм Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход хавбека Николы Влашича в "Вест Хэм".

"Переговоры выдались очень непростыми. Однако тут все-таки речь идет об АПЛ. Мы очень рады, что в очередной раз игрок из ЦСКА переходит в клуб АПЛ. Значит, это определенный показатель нашего уровня.

Я не могу раскрывать итоговые цифры трансфера, однако они близки к тем, о которых писали СМИ (30 миллионов евро плюс бонусы - прим. Soccernews.ru). Могу здесь лишь сказать, что изначально предложение "Вест Хэма" составляло 19 миллионов. И долгое время англичане не двигались с этой позиции. Так что, считаю, нам удалось достичь существенного прогресса в переговорах. В целом мы удовлетворены сделкой", - приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".

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