Видаль и Ришарлисон устроили небольшую перепалку в инстаграме
Фото: инстаграм Видаля
Хавбек сборной Чили Артуро Видаль устроил небольшую перепалку с вингером сборной Бразилии Ришарлисоном.
После игры двух сборных, которая завершилась победой Бразилии (1:0), Ришарлисон напомнил слова Видаля: "Бразилия, встретимся через две недели в Чили, но теперь без помощи судей".
В ответ чилиец опубликовал фото бразильца, который однажды наложил на своё лицо изображение клоуна. Видаль подписал фото: "И кто после такого клоун?"
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