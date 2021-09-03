Видаль и Ришарлисон устроили небольшую перепалку в инстаграме

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Видаль и Ришарлисон устроили небольшую перепалку в инстаграмеФото: инстаграм Видаля

Хавбек сборной Чили Артуро Видаль устроил небольшую перепалку с вингером сборной Бразилии Ришарлисоном.

После игры двух сборных, которая завершилась победой Бразилии (1:0), Ришарлисон напомнил слова Видаля: "Бразилия, встретимся через две недели в Чили, но теперь без помощи судей".

В ответ чилиец опубликовал фото бразильца, который однажды наложил на своё лицо изображение клоуна. Видаль подписал фото: "И кто после такого клоун?"

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