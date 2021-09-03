Некоторые футболисты "Барселоны" рады уходу Гризманна

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Некоторые футболисты "Барселоны" рады уходу Гризманна Фото: инстаграм Гризманна

Стало известно, как в "Барселоне" отреагировали на уход Антуана Гризманна в "Атлетико".

Как сообщает Diario Sport, часть футболистов команды обрадовались уходу француза, так как никогда не считали его частью команды.

Отмечается, что такое отношение связано с документальным фильмом La Decision, в котором Гризманн в 2018 году рассказывал об отказе каталонцам и решении остаться в "Атлетико".

Напомним, что "Атлетико" арендовал Гризманна на два года за 10 миллионов евро. У клуба будет право выкупа игрока за 40 миллионов.

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Первоклашка с крутым нравом

Обиженки какие.Гризманн , я так понял , был основной наложницей Лео в тот период,естественно,лишив доступа к телу ̶г̶е̶н̶с̶е̶к̶а̶ карлика коллективчик, так сказать.Хотя,за столько лет ,проведённых рядом с главным плаксой вселенной - неудивительно,что они переняли некоторые капризные черты маразматика.Мда...Вискас Эль Барса!Хе-хе...

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