Некоторые футболисты "Барселоны" рады уходу Гризманна

Фото: инстаграм Гризманна

Стало известно, как в "Барселоне" отреагировали на уход Антуана Гризманна в "Атлетико".

Как сообщает Diario Sport, часть футболистов команды обрадовались уходу француза, так как никогда не считали его частью команды.

Отмечается, что такое отношение связано с документальным фильмом La Decision, в котором Гризманн в 2018 году рассказывал об отказе каталонцам и решении остаться в "Атлетико".

Напомним, что "Атлетико" арендовал Гризманна на два года за 10 миллионов евро. У клуба будет право выкупа игрока за 40 миллионов.

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