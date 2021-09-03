Шевченко впервые прокомментировал свой уход из сборной Украины
Фото: инстаграм Шевченко
Андрей Шевченко высказался о своем уходе с поста тренера сборной Украины.
"Мы провели в сборной замечательные пять лет и получили огромное удовольствие. Мы стали единой командой. Думаю, что у всех есть вопросы и главный из них - почему я и мой штаб не продлили контракт со сборной. После вылета с Евро-2020 мы приняли решение продлить соглашение со сборной. Приехав в Киев, мы встретились с президентом футбольной федерации Андреем Павелко, где он узнал об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать это прямо сейчас, и я ушёл в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро-2020, однако никакого разговора о продлении соглашения не было.
30 июля контракт истёк, и я об этом рассказал в соцсетях. Я не говорил о том, что ухожу. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной. Это действительно так. Почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои ассистенты освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции", - приводит слова Шевченко Tribuna.
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|21
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|Мариуполь
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|Львов
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|10
|Ворскла
|22
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|Олимпик Донецк
|22
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