Сборная России одержала первую победу при Карпине
Фото: твиттер сборной России
Сборная России одержала первую победу под руководством Валерия Карпина.
Это произошло в игре квалификации ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Напомним, что в дебютном матче россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0).
7 сентября Россия проведет еще один матч против Мальты.
Карпин подписал контракт до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления при условии попадания сборной в стыковые матчи на ЧМ-2022.
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