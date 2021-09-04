Сборная России одержала первую победу при Карпине

Фото: твиттер сборной России

Сборная России одержала первую победу под руководством Валерия Карпина.

Это произошло в игре квалификации ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Напомним, что в дебютном матче россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0).

7 сентября Россия проведет еще один матч против Мальты.

Карпин подписал контракт до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления при условии попадания сборной в стыковые матчи на ЧМ-2022.

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