Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной"

1 Теги барселонаантуан гризманнатлетико мадрид

Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной" Фото: инстаграм Гризманна

Появились некоторые детали контракта нападающего Антуана Гризманна с "Барселоной".

Как сообщает Diario Sport, за 5 лет по контракту игрок должен получить 95 миллионов евро до вычета налогов. Отмечается, что каждый год зарплата француза должна была расти на один миллион евро: 17 миллионов "грязными" за сезон-2019/20, 18 миллионов - за сезон-2020/21 и так далее.

Кроме того, в договоре прописаны различные бонусы - от выплат по достижении определенного процента проведенных игр до премий за индивидуальные и командные награды.

Напомним, что "Барса" отдала Гризманна в аренду в "Атлетико" на два года с возможностью выкупа.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом

Да уж ... При предыдущем (в общем-то и при нынешнем ) руководстве просто какие-то невероятные суммы выписывали под личные хотелки Месси!Хорошо , что выкинули его на ̶м̶о̶р̶о̶з̶ шейхов!Пусть теперь разорит Париж - глядишь , ещё одним псевдосуперклубом(и возможно террористической организацией) станет меньше!Ведь Барсу гном уничтожил филигранно!Мда...Вискас эль Барса!

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