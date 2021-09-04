Неймар похвастался своей физической формой после критики из-за лишнего веса
Фото: инстаграм Неймара
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар ответил на критику касательно своего веса.
Ранее бразильские фанаты и футбольные эксперты высказались о том, что из-за плохой формы Неймар должен пропустить игру отбора ЧМ-2022 против Аргентины.
Неймар в своем инстаграме выложил фото, в которых показал, что находится в отличной физической форме.
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