Неймар похвастался своей физической формой после критики из-за лишнего веса

Фото: инстаграм Неймара

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар ответил на критику касательно своего веса.

Ранее бразильские фанаты и футбольные эксперты высказались о том, что из-за плохой формы Неймар должен пропустить игру отбора ЧМ-2022 против Аргентины.

Неймар в своем инстаграме выложил фото, в которых показал, что находится в отличной физической форме.

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