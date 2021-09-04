Карпин высказался об игре сборной России
Наставник сборной России Валерий Карпин оценил игру команды в игре против Кипра (2:0).
"Итог матча - три очка, приемлемый результат. Нам необходимо было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты - плюс-минус, после неe - очень плохо.
Причина - функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи", - приводит слова Карпина "Чемпионат".
Напомним, что победа над Кипром - первая под руководством Карпина.
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