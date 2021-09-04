Нидерланды разгромили Черногорию, Хорватия минимально переиграла Словакию
Фото: твиттер сборной Нидерландов
Представляем результаты матчей 5-го тура квалификации ЧМ-2022.
Словакия - Хорватия 0:1
Гол: Брозович, 86 - 0:1
Словакия: Родак, Пекарик (Стрелец, 89), Ганцко, Шатка, Шкриньяр, Лоботка, Гамшик (Дуда, 63), Мак (Йирка, 79), Куцка, Вайсс (Косцелник, 80), Шранц (Боженик, 62).
Хорватия: Ивушич, Вида, Ловрен, Юранович, Соса, Влашич (Пашалич, 55), Ковачич (Маер, 84), Брозович, Иванушец (Перишич, 55), Оршич (Крамарич, 62), Чолак (Ливая, 55).
Фарерские о-ва - Дания 0:1
Гол: Винд, 85 - 0:1
Фарерские о-ва: Гестссон, Ватнхамар (Ольсен, 90), Юнсен, Наттестад (Ватнсдаль, 73), Фэре, Ольсен (Кнудсен, 90), Ханссон, Ольсен, Ватнхамар, Эдмундссон (Фредериксен, 90), Соренсен.
Дания: Шмейхель, Кристенсен (Мэле, 46), Нельссон, Кристенсен, Ларсен, Кристиансен (Поульсен, 76), Нергор, Йенсен (Хейбьерг, 90), Бруун Ларсен (Дамсгор, 53), Винд, Дарами (Ольсен, 46).
Удаление: Юнсен (84).
Израиль - Австрия 5:2
Голы: Соломон, 5 - 1:0, Даббур, 20 - 2:0, Захави, 33 - 3:0, Баумгартнер, 42 - 3:1, Арнаутович, 55 - 3:2, Вейсман, 58 - 4:2, Захави, 90 - 5:2
Израиль: Марциано, Дгани, Эльхамед, Даса, Тиби (Глазер, 46), Битон, Менахем (Давидзада, 74), Натхо (Абу-Фани, 57), Соломон (Хазиза, 86), Даббур (Вейсман, 57), Захави.
Австрия: Бахманн, Алаба, Хинтереггер, Драгович (Шауб, 46), Мвене, Лаймер (Кайнц, 79), Шопф (Демир, 67), Баумгартнер (Кара, 79), Гриллич (Ильзанкер, 79), Пош, Арнаутович.
Шотландия - Молдова 1:0
Гол: Дайкс, 14 - 1:0
Шотландия: Гордон, Робертсон (Купер, 74), Хендри, Тирни, Паттерсон, Гилмор (Маклин, 73), Кристи, Макгинн (Макгрегор, 65), Хэнли, Нисбет (Адамс, 65), Дайкс (Тернбулл, 85).
Молдова: Аврам, Рябчук, Армаш, Потырнике, Жардан, Гынсарь (Спэтару, 88), Раца, Гечев (Дрос, 46), Ионицэ (Клещенко, 90), Болохан, Плэтикэ.
Гибралтар - Турция 0:3
Голы: Дервишоглу, 54 - 0:1, Чалханоглу, 65 - 0:2, Караман, 83 - 0:3
Гибралтар: Кулинг, Уайзмэн, Муэли, Чиполина, Валарино, Ронан, Сарджент, Де Барр (Стайч, 73), Торилла, Бритто (Понс, 34), Эрнандес (Кумбз, 69).
Турция: Чакыр, Челик (Чалханоглу, 46), Айхан, Мюльдюр, Сеюнджю (Йылмаз, 81), Языджи, Караджа, Кекчю, Антальялы (Караман, 46), Актюркоглу (Демирал, 66), Унал (Дервишоглу, 46).
Нидерланды - Черногория 4:0
Голы: Депай (пен), 38 - 1:0, Депай, 62 - 2:0, Вейналдум, 70 - 3:0, Гакпо, 76 - 4:0
Нидерланды: Бейло, де Врей, де Лигт, Маласиа, Думфрис, де Йонг (Тил, 84), Вейналдум (де Рон, 73), Бергейс, Классен, Гакпо (Бергвейн, 77), Депай.
Черногория: Шаркич, Марушич (Хакшабанович, 63), Радунович, Вешович (Вукчевич, 52), Лагатор, Божович (Раичкович, 63), Осмайич, Савич (Симич, 46), Шчекич (Вуйнович, 77), Томашевич, Мугоша.
Читайте также: Сборная России обыграла Кипр в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роналду снялся в документальном фильме про жизнь Джорджины
-
Стало известно, во сколько ПСЖ обошелся трансфер Неймара
-
Победа России, Украина сыграла пятую ничью, разгром от Нидерландов: все результаты отбора ЧМ-2022 4 сентября
-
Уткин прокомментировал победу России над Кипром
-
Нидерланды разгромили Черногорию, Хорватия минимально переиграла Словакию
-
Сборная Украины сыграла вничью с Францией в матче отбора ЧМ-2022
-
Карпин высказался об игре сборной России
-
Неймар похвастался своей физической формой после критики из-за лишнего веса
-
Фанаты "Зенита" и "Спартака" устроили массовую драку в Твери
-
Жена Карпина отреагировала на победу сборной России над Кипром
-
1
Стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной"
-
Карпин прокомментировал победу над Кипром
-
1
Сын Роналду перейдет в академию "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная России одержала первую победу при Карпине
-
Сербия разгромила Люксембург, Норвегия и Словения одержали победы в своих матчах
-
Сборная России обыграла Кипр в матче отбора ЧМ-2022
-
Манчини: "Нужно забыть о победе на Евро-2020"
-
Пасторе перешел в "Эльче"
-
В "Арсенале" прокомментировали будущее Артеты
-
Салах назвал "Ливерпулю" свои требования по зарплате
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1