Нидерланды разгромили Черногорию, Хорватия минимально переиграла Словакию

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Нидерланды разгромили Черногорию, Хорватия минимально переиграла СловакиюФото: твиттер сборной Нидерландов

Представляем результаты матчей 5-го тура квалификации ЧМ-2022.

Словакия - Хорватия 0:1

Гол: Брозович, 86 - 0:1

Словакия: Родак, Пекарик (Стрелец, 89), Ганцко, Шатка, Шкриньяр, Лоботка, Гамшик (Дуда, 63), Мак (Йирка, 79), Куцка, Вайсс (Косцелник, 80), Шранц (Боженик, 62).

Хорватия: Ивушич, Вида, Ловрен, Юранович, Соса, Влашич (Пашалич, 55), Ковачич (Маер, 84), Брозович, Иванушец (Перишич, 55), Оршич (Крамарич, 62), Чолак (Ливая, 55).


Фарерские о-ва - Дания 0:1

Гол: Винд, 85 - 0:1

Фарерские о-ва: Гестссон, Ватнхамар (Ольсен, 90), Юнсен, Наттестад (Ватнсдаль, 73), Фэре, Ольсен (Кнудсен, 90), Ханссон, Ольсен, Ватнхамар, Эдмундссон (Фредериксен, 90), Соренсен.

Дания: Шмейхель, Кристенсен (Мэле, 46), Нельссон, Кристенсен, Ларсен, Кристиансен (Поульсен, 76), Нергор, Йенсен (Хейбьерг, 90), Бруун Ларсен (Дамсгор, 53), Винд, Дарами (Ольсен, 46).

Удаление: Юнсен (84).


Израиль - Австрия 5:2

Голы: Соломон, 5 - 1:0, Даббур, 20 - 2:0, Захави, 33 - 3:0, Баумгартнер, 42 - 3:1, Арнаутович, 55 - 3:2, Вейсман, 58 - 4:2, Захави, 90 - 5:2

Израиль: Марциано, Дгани, Эльхамед, Даса, Тиби (Глазер, 46), Битон, Менахем (Давидзада, 74), Натхо (Абу-Фани, 57), Соломон (Хазиза, 86), Даббур (Вейсман, 57), Захави.

Австрия: Бахманн, Алаба, Хинтереггер, Драгович (Шауб, 46), Мвене, Лаймер (Кайнц, 79), Шопф (Демир, 67), Баумгартнер (Кара, 79), Гриллич (Ильзанкер, 79), Пош, Арнаутович.


Шотландия - Молдова 1:0

Гол: Дайкс, 14 - 1:0

Шотландия: Гордон, Робертсон (Купер, 74), Хендри, Тирни, Паттерсон, Гилмор (Маклин, 73), Кристи, Макгинн (Макгрегор, 65), Хэнли, Нисбет (Адамс, 65), Дайкс (Тернбулл, 85).

Молдова: Аврам, Рябчук, Армаш, Потырнике, Жардан, Гынсарь (Спэтару, 88), Раца, Гечев (Дрос, 46), Ионицэ (Клещенко, 90), Болохан, Плэтикэ.


Гибралтар - Турция 0:3

Голы: Дервишоглу, 54 - 0:1, Чалханоглу, 65 - 0:2, Караман, 83 - 0:3

Гибралтар: Кулинг, Уайзмэн, Муэли, Чиполина, Валарино, Ронан, Сарджент, Де Барр (Стайч, 73), Торилла, Бритто (Понс, 34), Эрнандес (Кумбз, 69).

Турция: Чакыр, Челик (Чалханоглу, 46), Айхан, Мюльдюр, Сеюнджю (Йылмаз, 81), Языджи, Караджа, Кекчю, Антальялы (Караман, 46), Актюркоглу (Демирал, 66), Унал (Дервишоглу, 46).


Нидерланды - Черногория 4:0

Голы: Депай (пен), 38 - 1:0, Депай, 62 - 2:0, Вейналдум, 70 - 3:0, Гакпо, 76 - 4:0

Нидерланды: Бейло, де Врей, де Лигт, Маласиа, Думфрис, де Йонг (Тил, 84), Вейналдум (де Рон, 73), Бергейс, Классен, Гакпо (Бергвейн, 77), Депай.

Черногория: Шаркич, Марушич (Хакшабанович, 63), Радунович, Вешович (Вукчевич, 52), Лагатор, Божович (Раичкович, 63), Осмайич, Савич (Симич, 46), Шчекич (Вуйнович, 77), Томашевич, Мугоша.

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1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
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