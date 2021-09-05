Победа России, Украина сыграла пятую ничью, разгром от Нидерландов: все результаты отбора ЧМ-2022 4 сентября

Теги россияукраинафранциянидерландыизраильтурцияхорватия

Победа России, Украина сыграла пятую ничью, разгром от Нидерландов: все результаты отбора ЧМ-2022 4 сентябряФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей 5-го тура квалификации ЧМ-2022, которые прошли 4 сентября.

Группа А

Сербия - Люксембург 4:1
Голы: Митрович, 22 - 1:0, Митрович, 35 - 2:0, Тилль, 77 - 2:1, Шано (аг), 81 - 3:1, Миленкович, 90 - 4:1      

Ирландия - Азербайджан 1:1
Голы: Махмудов, 45 - 0:1, Даффи, 87 - 1:1

Турнирное положение: Сербия (10), Португалия (10), Люксембург (6), Ирландия (1), Азербайджан (1).


Группа D

Украина - Франция 1:1
Голы: Шапаренко, 44 - 1:0, Марсьяль, 50 - 1:1

Финляндия – Казахстан - 1:0
Гол: 1:0 – 60 Похьянпало.

Турнирное положение: Франция (9), Финляндия (5), Украина (5), Босния и Герцеговина (2), Казахстан (2).


Группа F

Фарерские о-ва - Дания 0:1
Гол: Винд, 85 - 0:1

Израиль - Австрия 5:2
Голы: Соломон, 5 - 1:0, Даббур, 20 - 2:0, Захави, 33 - 3:0, Баумгартнер, 42 - 3:1, Арнаутович, 55 - 3:2, Вейсман, 58 - 4:2, Захави, 90 - 5:2

Шотландия - Молдова 1:0
Гол: Дайкс, 14 - 1:0

Турнирное положение: Дания (15), Израиль (10), Шотландия (8), Австрия (7), Фарерский о-ва (1), Молдова (1).


Группа G

Латвия - Норвегия 0:2
Голы: Холанд (пен), 20 - 0:1, Эльюнусси, 66 - 0:2

Гибралтар - Турция 0:3
Голы: Дервишоглу, 54 - 0:1, Чалханоглу, 65 - 0:2, Караман, 83 - 0:3

Нидерланды - Черногория 4:0
Голы: Депай (пен), 38 - 1:0, Депай, 62 - 2:0, Вейналдум, 70 - 3:0, Гакпо, 76 - 4:0

Турнирное положение: Турция (11), Нидерланды (10), Норвегия (10), Черногория (7), Латвия (4), Гибралтар (0).


Группа Н

Кипр - Россия 0:2
Голы: Ерохин, 6 - 0:1, Жемалетдинов, 55 - 0:2

Словения - Мальта 1:0
Гол: Ловрич (пен), 44 - 1:0

Словакия - Хорватия 0:1
Гол: Брозович, 86 - 0:1

Турнирное положение: Россия (10), Хорватия (10), Словения (7), Словакия (6), Мальта (4), Кипр (4).

Читайте также: Сборная России обыграла Кипр в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Украины сыграла вничью с Францией в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Украины сыграла вничью с Францией в матче отбора ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
Группа H М О
1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
5 Кипр Кипр 9 10
6 Гибралтар Гибралтар 10 0
Группа I М О
1 Исландия Исландия 10 22
2 Хорватия Хорватия 10 20
3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
Полная таблица

топ-5 тегов