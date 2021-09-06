"Ливерпуль" пытается вернуть Кейта из Гвинеи, где произошел военный переворот

Фото: инстаграм Кейта

Хавбек "Ливерпуля" Наби Кейта не может покинуть Гвинею, где произошел военный переворот.

Как сообщает ESPN, мерсисайдский клуб прикладывает все усилия, чтобы вернуть футболиста в Англию. Напомним, что Кейта отправился в Гвинею ради игры квалификации ЧМ-2022 против Марокко.

"Мы находимся в постоянном контакте с Наби и регулярно общаемся с руководством его сборной. Мы удовлетворены тем, что он в безопасности и о нем хорошо заботятся.

Очевидно, что ситуация нестабильная, и мы будем поддерживать регулярный диалог с соответствующими властями, поскольку мы работаем над тем, чтобы вернуть Наби в Ливерпуль своевременно и безопасно", - заявили в клубе.

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