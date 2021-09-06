Карпин рассказал, кто может стать капитаном сборной России в игре против Мальты

Фото: твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин не исключает, что нападающий Федор Смолов может стать капитаном команды.

"Федор сегодня здесь, потому что я решил, что он сегодня пойдет на пресс-конференцию. Будет ли он капитаном? Возможно. У нас все капитаны. Если будет в основе, то может быть и он", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Завтра, 7 сентября, Россия проведет матч против Мальты. В прошлых играх капитанская повязка досталась Георгию Джикии и Дмитрию Баринову.

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