Стало известно, каких футболистов Витория хотел видеть в "Спартаке"

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Стало известно, каких футболистов Витория хотел видеть в "Спартаке" Фото инстаграм Руя Витории

Стало известно, каких игроков хотел видеть в команде наставник "Спартака" Руй Витория.

Как сообщает "Чемпионат", португальский специалист просил подписать защитника "Гремио" Вандерсона или защитника "Андерлехта" Майкла Мурильо.

При этом отмечается, что трансфер Максимилиано Кофрие был согласован с Виторией, однако это был запасной вариант.

После 6 туров "Спартак" занимает в РПЛ десятое место, имея в активе 7 очков.

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