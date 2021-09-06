Марио Фернандес рискует не сыграть против Мальты
Фото телеграм-канал сборной России
Защитник сборной России Марио Фернандес может пропустить игру против Мальты.
Как сообщает "Чемпионат", футболист на сегодняшней тренировке занимался индивидуально.
Матч отбора ЧМ-2022 против Мальты пройдет 7 сентября в 21:45 (мск).
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